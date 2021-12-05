Названы основные схемы мошенничества с QR-кодами

Одновременно с введением QR-кодов о вакцинации распространились две основные схемы мошенничества с этим документом. Об этом «Известиям» рассказал главный эксперт «Лаборатории Касперского» Сергей Голованов.

По его словам, в России начали продавать коды, которые ведут на фишинговые страницы, имитирующие официальные ресурсы. Также на черном рынке распространилась покупка реальных кодов привитых россиян.

Эксперты предупредили, что покупка поддельного сертификата влечет уголовную ответственность (часть 3 статьи 327 УК РФ), с наказанием до одного года лишения свободы. При этом использование чужого или фейкового QR-кода пока остается не наказуемым деянием из-за пробелов в законодательстве.

Впрочем, отметила адвокат Юлия Кремер, если QR-код содержит гиперссылку на сертификат о вакцинации с номером, датой рождения и датой вакцинации, такой код будет считаться официальным документом, и его подделка также подпадает под соответствующую статью Уголовного кодекса. Если же при переходе по QR-коду таких данных не обнаружится, то оснований для обвинения в подделке документов не последует.

Ранее сообщалось, что спрос на получение сертификатов о вакцинации в России вырос, как и количество мошенников, которые наживаются на антипрививочниках. Продавцы предлагают получить нелегальный документ и оформить QR-код на Госуслугах. В частности, в Telegram начали появляться сотни каналов, где мошенники продают «официально зарегистрированный» QR-код. Стоит эта услуга от 4 до 6 тысяч рублей. За две тысячи рублей продавцы предлагают ПЦР-тесты, которые якобы будут учтены в базах медицинских клиник, а липовый отвод от прививки у них можно купить за 3 тысячи.

До этого эксперт Центра финансовой грамотности НИФИ Минфина России Ольга Дайнеко сообщила, что мошенники начали обманывать россиян, предлагая сделать бесплатный ПЦР-тест на коронавирус. По ее словам, персональные данные граждан представляют для мошенников не меньший интерес, чем деньги. «Ситуация с коронавирусом, карантин, ограничения и изменения законодательства – все это благодатная почва для новых сценариев мошенников», — сказала сотрудник центра.