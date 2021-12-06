В продаже появился самый дорогой уродливый рождественский свитер в мире

Художник изготовил самый дорогой уродливый рождественский свитер (ugly sweater) в мире. Об этом сообщает Mirror.

По информации издания, на протяжении всей своей жизни 33-летний британец Эйдан Либан (Aidan Liban) копил деньги на материалы для создания джемпера. Собранные таким образом семь тысяч фунтов стерлингов (около 685 тысяч рублей) он потратил на инкрустированного драгоценными камнями декоративного оленя, украшения в виде звезд из серебра и бриллиантов, натуральный итальянский шелк, золотые нити, а также тысячи кристаллов Swarovski.

Готовый джемпер с изображением оленя в колпаке Санта-Клауса и снегопада мужчина планирует продать за 30 тысяч фунтов стерлингов (почти три миллиона рублей). Отмечается, что до него самым дорогим уродливым свитером в мире считалось изделие бренда Tipsy Elves, которое украшали 24 тысячи кристаллов. Оно появилось в продаже по цене в 24 тысячи фунтов стерлингов (2,3 миллиона рублей).

Либан признался, что идея изготовить такой свитер своими руками появилась у него в 2020 году во время работы в благотворительной организации. В настоящий момент художник надеется выручить за него пятизначную сумму, часть которой он пообещал пожертвовать службе здравоохранения Англии (NHS).

В декабре 2020 года пожилая учительница обнаружила неприличный принт на новом рождественском свитере. 53-летняя Кэролин Халлам приобрела праздничный наряд с оленями на гаражной распродаже. Примерив вещь дома, она увидела, что олени, изображенные на одежде, спариваются. По ее словам, она испытала облегчение, что увидела это до того, как решила надеть обновку на уроки в начальной школе.