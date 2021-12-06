Сбер увеличил возраст заемщиков по ипотеке

Сбер расширил возможности программы жилищного кредитования «Жилищный кредит по двум документам» и увеличил возраст заемщиков по ипотеке. Об этом сообщается в пресс-релизе организации, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

Так, ипотеку в Сбере теперь смогут получить клиенты, которым на момент завершения срока выплат по кредиту до 75 лет — ранее максимальный возраст не должен был превышать 65 лет. Кроме того, банк отменил требование о наличии обязательного штампа постоянной регистрации при подаче заявки: у заемщика может быть временная регистрация.

«Мы видим спрос на ипотеку по двум документам и решили сделать ее еще более доступной для большего количества людей, которые хотят купить жилье. На это есть спрос со стороны заемщиков, люди обращаются в банк с вопросами о повышении возраста, чтобы получить возможность взять ипотеку», — пояснил вице-президент, директор дивизиона «Домклик» Сбербанка Николай Васев.

Ставка в Сбере по ипотеке по двум документам составляет от пяти процентов, первоначальный взнос — от 20 процентов, а срок кредита — до 30 лет. Для подачи заявки на ипотеку по этой программе через сервис «Домклик» нужны всего два документа — паспорт и любой документ из списка: СНИЛС, водительское удостоверение, загранпаспорт, военный билет, удостоверение личности военнослужащего или сотрудника федеральных органов власти.