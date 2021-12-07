Информация о ядерном могильнике под Екатеринбургом оказалась недостоверной

Информация о создании хранилища ядерных отходов под Екатеринбургом не подтвердилась

Информация о том, что под Екатеринбургом на территории Белоярской АЭС готовятся создать ядерный могильник, оказалась недостоверной.

Первым сообщение о подготовке хранилища ядерных отходов недалеко от города Заречный в Свердловской области опубликовало свердловское отделение агентства «ФедералПресс».

В публикации от 5 декабря сообщается, что Управление государственной охраны объектов культурного наследия Свердловской области по результатам историко-культурной экспертизы разрешило использовать участки земли общей площадью 8,6 гектара на территории Белоярской АЭС и прилежащего к ней участка для захоронения ядерных (радиоактивных) отходов.

Однако в самом акте Управления говорится не о ядерных отходах, а о «промышленных отходах, содержащих техногенные радионуклиды». Акт не содержит информации о категории отходов, что не позволяет сделать однозначного вывода о том, являются ли они ядерными или радиоактивными.

6 декабря вышло заявление руководителя пресс-службы Белоярской АЭС Андрея Яшина, который уточнил, что на обсуждаемых участках не будут храниться радиоактивные отходы. По его словам, на территории АЭС и прилегающей к ней местности площадью 3 гектара будут захоронены очень низкоактивные отходы: фрагменты бетона и штукатурка, которые останутся после демонтажа первого и второго блоков АЭС.

В свою очередь, оборудование и сооружения энергоблоков будут переработаны в установленном порядке и вывезены с площадки Белоярской АЭС. Опровержение продублировало агентство ТАСС.

Информация о создании ядерного могильника вблизи Екатеринбурга получила распространение в интернете. Ее опубликовали такие СМИ, как «Коммерсантъ», «Комсомольская правда», Ura.ru, Mail News, «Екатеринбург онлайн». Новость также распространилась в соцсети «ВКонтакте».