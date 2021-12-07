Мужчина набросился с ножом на выигравшую в лотерею возлюбленную и сел в тюрьму

Житель Южного Уэльса напал на партнершу с ножом в порыве ревности и получил 18 лет тюрьмы

Житель валлийского города Барри, Южный Уэльс, 45-летний Стивен Гиббс сел в тюрьму на 18 лет за то, что в порыве ревности напал на возлюбленную с ножом. Об этом сообщает Daily Mirror.

В 2017 году партнерша Гиббса 49-летняя Эмма Браун выиграла в лотерею 5,5 миллиона фунтов (539 миллионов рублей). На полученные деньги она купила дом и начала заниматься благотворительностью.

Во время карантина, введенного из-за распространения новой коронавирусной инфекции, мужчина набросился на Браун с ножом и нанес ей серьезные травмы. Жертву срочно доставили в больницу и прооперировали.

После случившегося Гиббса арестовали, и он признал вину в покушении на убийство. Выяснилось, что он совершил нападение в порыве ревности — Гиббс считал, что Браун изменяет ему с одним из арендаторов ее недвижимости. Устав от постоянных обвинений партнера, британка сказала ему, что их отношения закончены. Именно после этих слов разъяренный мужчина ударил женщину об стену, а после начал наносить ей удары кухонным ножом.

В ходе судебного разбирательства стало известно, что Гиббс был приговорен к шести годам лишения свободы и четырем годам условно в июле 2005 года за то, что шесть раз ударил 11-летнего сына своей бывшей партнерши кухонным ножом.

Ранее сообщалось, что в новозеландском городе Окленд вооруженный мачете муж убил звонаря, с которым якобы изменяла ему супруга. Убийцу приговорили к тюремному заключению.