Мужчина напал с ножом на ставшую миллионершей благодаря лотерее возлюбленную

Житель валлийского города Барри, Южный Уэльс, признался в покушении на убийство: он напал с ножом на ставшую миллионершей после выигрыша в лотерею возлюбленную. Об этом сообщает издание Daily Mail.

45-летний Стивен Гиббс и 49-летняя Эмма Браун встречались 11 лет. Мужчина и его возлюбленная снимали дом на курорте Барри. В 2017 году Браун выиграла в лотерею 5,5 миллиона фунтов (533,3 миллиона рублей). Став мультимиллионершей, женщина купила новый дом за 700 тысяч фунтов (70 миллионов рублей). Она начала активно участвовать в благотворительности. Браун пыталась избежать публичности, но друзья прознали о богатстве и стали поздравлять ее в Facebook.

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30 января, во время введенного из-за пандемии COVID-19 режима строгой изоляции, Гиббс напал на Браун с ножом. Женщина получила серьезные ранения лица, рук и живота. Соседи видели, как Браун выносили на носилках и грузили в карету скорой помощи. Валлийке потребовалась хирургическая операция. К настоящему моменту ее здоровье восстановилось.

После нападения Гиббса арестовали. Он признал вину в покушении на убийство. Судья Ричард Туомлоу заявил, что готов вынести приговор после психиатрической экспертизы. «Мне нужно рассмотреть вопрос угрозы для окружающих. Имейте в виду, что вам грозит очень длительное тюремное заключение», — сказал он. Следующее заседание суда по делу Гиббса назначено на 8 октября. Он остается под арестом.

Ранее сообщалось, что пара из английского города Ситон, графство Девон, потратила выигранный в лотерею миллион фунтов стерлингов (100,7 миллиона рублей) всего за шесть месяцев. В 2022 году пара планирует отправиться в двухнедельный круиз по Карибским островам.

