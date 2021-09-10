Выигравшая 100 миллионов рублей в лотерею пара потратила все деньги за полгода

Пара из английского города Ситон, графство Девон, потратила выигранный в лотерею миллион фунтов стерлингов (100,7 миллиона рублей) всего за шесть месяцев. Об этом сообщает Daily Star.

Нил и Сью Смарт стали победителями лотереи полгода назад, в марте. Сначала Нил не поверил, что стал миллионером. Только после того, как счастливчик получил подтверждение от компании-организатора лотереи, они с женой стали планировать, как потратить деньги.

Сью уволилась с работы, а Нил решил доработать до пенсии. Около 600 тысяч фунтов стерлингов (60,5 миллиона рублей) британцы потратили на покупку нового жилья — они переехали из маленького дома со старой террасой в большой дом, где может уместиться вся семья, включая родителей Нила и Сью. Часть денег пара вложила в премиальные облигации.

Нил купил новый автомобиль марки Mazda CX-5. «Сначала я хотел купить Jaguar, но потом пришел в себя и решил быть поосторожнее с деньгами», — рассказал он. Также в 2022 году пара планирует отправиться в двухнедельный круиз по Карибским островам.

Тем, кто хочет выиграть в лотерею, британец советовал отпустить ситуацию и не зацикливаться на выигрыше. «Просто время от времени играйте, как это делал я», — заключил Нил.

Ранее сообщалось, что 72-летняя пенсионерка из Дербишира, Англия, Кэт Скотт выиграла 140,9 тысячи фунтов стерлингов (14,2 миллиона рублей) в почтовой лотерее и раздала все деньги через несколько часов. Часть выигранных в лотерею денег Скотт планировала потратить на покупку и установку дефибриллятора в местное отделение почты.