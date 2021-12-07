Путин оценил сравнение омикрон-штамма с живой вакциной

Некоторые специалисты сравнивают омикрон-штамм коронавируса с живой вакциной, однако делать выводы рано. Такую оценку дал президент России Владимир Путин, пишет «Интерфакс».

Вместе с тем российский лидер добавил, что ситуация на рынках, упавших из-за страхов новой разновидности коронавируса, начала выравниваться.

Ранее вирусолог, член-корреспондент РАН Петр Чумаков предположил, что омикрон-штамм коронавируса может стать живой вакциной, так как у него снижена патогенность.

В понедельник, 6 декабря, были подтверждены первые случаи заражения омикрон-штаммом. Его нашли у двоих россиян, прилетевших из ЮАР. Кроме того, еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, штаммы коронавируса пока определяются.

