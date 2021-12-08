В Греции начнут штрафовать родителей за удержание детей от похода в школу

В Греции начнут сажать в тюрьму родителей за удержание детей от похода в школу

В Греции родителей и опекунов начнут штрафовать и сажать в тюрьму за удержание детей от похода в школу. Об этом сообщает Neos Kosmos.

По информации издания, министерство юстиции и министерство образования страны внесли в парламент поправку, согласно которой родителям, которые не пускают детей на занятия по любым причинам, будет грозить тюремный срок до двух лет. Отмечается, что пандемию коронавируса также не сочли убедительной причиной для удерживания ребенка от получения образования.

Neos Kosmos отмечает, что граждане Греции обеспокоены ростом числа заболевших COVID-19. На данный момент в стране зафиксировано более 18 тысяч летальных исходов от осложнений заболевания, преимущественно среди пожилых.

3 декабря сообщалось, что у полностью вакцинированного гражданина Греции, прибывшего из ЮАР, выявили омикрон-штамм коронавируса. 60-летний бизнесмен, прибывший из Африки на Крит через одну из европейских стран, сейчас находится на карантине, болезнь протекает у него в легкой форме.