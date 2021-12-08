Семьи военнослужащих США покинули Перл-Харбор после отравления водой

Свыше одной тысячи семей американских военных покинули Перл-Харбор (штат Гавайи) после отравлений водопроводной водой. The Washington Post.

Семьи военнослужащих жаловались на неприятный запах воды из-под крана и маслянистый блеск. Также они отмечали такие симптомы, как тошнота, диарея и мигрень. При этом солдаты раздавали воду в бутылках, чтобы жители базы Перл-Харбор — Хикэм могли почистить зубы, а морским пехотинцам пришлось передавать семьям чистое белье, поскольку постирать его самостоятельно не представлялось возможным. По словам одной женщины, ее ребенка рвало несколько дней, а состояние собаки настолько ухудшилось, что животное пришлось усыпить.

Пострадавшие также заявили, что военное и гражданское руководство не торопилось реагировать на жалобы. При этом первые данные о загрязненной воде поступили 29 ноября. На прошлой неделе официальные лица заявили, что источник питьевой воды был загрязнен нефтью. По данным военно-морского флота, в пострадавшем районе находится около 2700 домов в 10 общинах. Покинувших свои дома на базе разместили в отелях, им предоставили медицинскую помощь.

Министр ВМС США Карлос дель Торо принес жителям свои извинения и пообещал восстановить систему водоснабжения и восстановить доверие семей к военному руководству.

В 2018 году после отравления питьевой водой из-под крана в городе Шахты Ростовской области в больницу попали 21 взрослый и 19 детей.