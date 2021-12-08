Собянин заявил о финансовой помощи раненному при стрельбе в МФЦ сотруднику

Власти окажут поддержку раненному при стрельбе работнику МФЦ на юго-востоке Москвы, а также его родственникам. Об этом написал в своем Twitter-аккаунте мэр столицы Сергей Собянин.

Столичный градоначальник в среду, 8 декабря, навестил пострадавших, находящихся в НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Собянин уточнил, что у одного из погибших сотрудников в результате стрельбы в столичном МФЦ остались маленькие дети. Им московский мэр пообещал оказывать всяческую поддержку.

Стрельба в МФЦ на 1-й Новокузьминской улице произошла днем 7 декабря. Отставной подполковник Сергей Глазов сначала пришел в ГБУ «Жилищник», которое находится в том же здании, что и МФЦ, и выстрелил в одного из сотрудников ГБУ. Затем преступник выстрелил в охранника МФЦ и открыл огонь по посетителям. По одной из версий, к конфликту привело нежелание Глазова надевать защитную маску.

В результате случившегося погибли два человека, еще четверо, в том числе 10-летний ребенок, пострадали. Нападавшего задержали. Возбуждено уголовное дело по статье 105 УК РФ («Убийство двух или более лиц»). Позднее следователи усомнились в психическом здоровье убийцы, поскольку он не смог четко объяснить причину своего поступка, продолжил вести себя неадекватно, ссылаясь при этом на последствия коронавируса.