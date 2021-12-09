Россиян предупредили о налоговых новациях

Эксперт Института налогового менеджмента и экономики недвижимости НИУ ВШЭ Владимир Саськов предупредил россиян, что в 2021 году вступили в силу сразу несколько налоговых новаций. Он рассказал агентству «Прайм», что за счет этого могут возрасти налоги для владельцев акций, облигаций, крупных банковских депозитов и металлических счетов.

«С этого года под налогообложение подпадают доходы с вкладов, превышающих один миллион рублей. Их владельцам придется заплатить 13 процентов НДФЛ с части полученной суммы», — напомнил специалист.

По его словам, есть нюансы, которые пока выводят из-под налогообложения изрядное число вкладов. Саськов пояснил, что значение имеет не только размер вклада, но и соотношение банковского процента по депозитам и ключевой ставки Центробанка. Если оно будет оставаться отрицательным, то налоги платить не придется. Также эксперт напомнил об имеющемся ежегодном лимите доходов, с которого налог не платится: в этом году он составляет 42,5 тысячи рублей.

Саськов добавил, что собственникам металлических счетов придется заплатить 13 процентов при ряде условий: если они продадут виртуальные драгметаллы дороже, чем купили у банка, и если владели счетом менее трех лет. При этом владельцы облигаций тоже должны будут платить 13 процентов с так называемых «купонных доходов». Исключение составляют доходы, полученные владельцами индивидуальных инвестиционных счетов (физлица), однако на счет требуется вносить минимум по 400 тысяч рублей в год в течение трех лет. В таком случае можно претендовать на налоговый вычет 52 тысячи рублей.

Облагаться налогом с этого года стали и доходы по облигациям федерального займа, отмечает эксперт. Льготы остались для доходов от продажи ценных бумаг, если они оказались ниже трех миллионов рублей, а сами акции были приобретены на бирже и находились в собственности более трех лет.

В начале декабря председатель Верховного суда (ВС) России Вячеслав Лебедев заявил, что ВС подготовил законопроект, предлагающий списывать налоговые долги с граждан во внесудебном порядке. Согласно документу, должники смогут в течение месяца со дня получения решения о взыскании задолженности направить в налоговый орган письменное возражение. В этом случае взыскание может быть осуществлено только в судебном порядке.