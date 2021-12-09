Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Коммунальщики отсудили у скандального бизнесмена сотни тысяч рублей

Таганский суд Москвы взыскал с бизнесмена Сергея Полонского более 700 тысяч рублей

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Управляющая компания отсудила у российского бизнесмена Сергея Полонского несколько сотен тысяч рублей за неоплаченные счета за парковочные места. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Таганский суд взыскал в пользу коммунальщиков из компании ООО «Сервис» более 700 тысяч рублей. В ходе разбирательств установили, что Полонский не оплачивал содержание 12 машиномест. За период с мая 2019 года по март 2021 года у бизнесмена накопилась пеня в 712,7 тысячи рублей. С него также взыскали оплату государственной пошлины в 10,3 тысячи рублей.

Ранее Сергей Полонский заявил, что застройщики «испортили Москву, которая была десять лет назад», и город не подлежит восстановлению. В качестве недостатков он назвал отсутствие у зданий балконов и развитой зеленой инфраструктуры. Полонский также назвал ненужным строительство офисов в столице.

Полонский владел одной из крупнейших девелоперских компаний — Mirax Group, которая фигурировала в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках этого дела бизнесмена в 2017 году признали виновным в хищении более 2,6 миллиарда рублей дольщиков жилых комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». Его приговорили к пяти годам лишения свободы, но сразу после оглашения вердикта освободили в зале суда в связи с истечением срока давности.

Материалы по теме:
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах. Почему жить в деревне теперь модно?
Россиянам надоели квартиры в мегаполисах.Почему жить в деревне теперь модно?
12 ноября
Сокровища Флинта О причинах и последствиях депортации Сергея Полонского
Сокровища ФлинтаО причинах и последствиях депортации Сергея Полонского
31 мая
Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
Высокопоставленного сотрудника Минобороны задержали в Москве по делу о взятке
Акции Apple установили исторический рекорд
Перепутавшая лак для волос с клеем женщина сделала уколы в голову ради прически
Франция инициирует реформу Шенгена
Российский фондовый рынок оправился после падения
ФСБ пришла с обысками в детскую больницу Оренбурга
Трэвис Скотт дал первое интервью после гибели десяти человек на концерте
Дайвер нашел на дне пропавших 21 год назад юношу и девушку
Коммунальщики отсудили у скандального бизнесмена сотни тысяч рублей
Рекордный за 40 лет рост цен напугал американцев
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter