Коммунальщики отсудили у скандального бизнесмена сотни тысяч рублей

Управляющая компания отсудила у российского бизнесмена Сергея Полонского несколько сотен тысяч рублей за неоплаченные счета за парковочные места. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Таганского суда Москвы.

Таганский суд взыскал в пользу коммунальщиков из компании ООО «Сервис» более 700 тысяч рублей. В ходе разбирательств установили, что Полонский не оплачивал содержание 12 машиномест. За период с мая 2019 года по март 2021 года у бизнесмена накопилась пеня в 712,7 тысячи рублей. С него также взыскали оплату государственной пошлины в 10,3 тысячи рублей.

Ранее Сергей Полонский заявил, что застройщики «испортили Москву, которая была десять лет назад», и город не подлежит восстановлению. В качестве недостатков он назвал отсутствие у зданий балконов и развитой зеленой инфраструктуры. Полонский также назвал ненужным строительство офисов в столице.

Полонский владел одной из крупнейших девелоперских компаний — Mirax Group, которая фигурировала в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках этого дела бизнесмена в 2017 году признали виновным в хищении более 2,6 миллиарда рублей дольщиков жилых комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». Его приговорили к пяти годам лишения свободы, но сразу после оглашения вердикта освободили в зале суда в связи с истечением срока давности.