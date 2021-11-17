Скандальный бизнесмен назвал Москву испорченной и не подлежащей восстановлению

Российский бизнесмен Сергей Полонский заявил, что застройщики «испортили Москву, которая была десять лет назад», и она не подлежит восстановлению, передает РИА Новости. Скандальный предприниматель раскритиковал современные архитектурные проекты в ходе форума «Город. Человек. Будущее».

Как отметил Полонский, архитектура современных жилых домов разочаровывает — у зданий нет балконов, нет развитой зеленой инфраструктуры. «Мне больно обидно видеть то, что строится, — подчеркнул бизнесмен. — Нормальных жилых комплексов единицы».

Полонский также назвал ненужным строительство офисов в Москве. По его мнению, необходимо приостановить выдачу разрешений на их возведение, пока уже строящиеся объемы не будут введены в эксплуатацию. Потенциальный спрос на офисную недвижимость нужно просчитывать на 10-20 лет вперед, указал предприниматель.

Полонский владел одной из крупнейших девелоперских компаний — Mirax Group. Эта фирма фигурировала в уголовном деле о мошенничестве в особо крупном размере. В рамках этого дела бизнесмена в 2017 году признали виновным в хищении более 2,6 миллиарда рублей дольщиков жилых комплексов «Рублевская Ривьера» и «Кутузовская миля». Его приговорили к пяти годам лишения свободы, но сразу после оглашения вердикта освободили в зале суда в связи с истечением срока давности. В СИЗО Полонский, долгое время скрывавшийся от российского правосудия в Камбодже, просидел чуть более двух лет.