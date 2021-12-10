Назван большой вызов для российской экономики

Самым большим вызовом для российской экономики является энергетический переход. Так его назвал глава Счетной палаты Алексей Кудрин. Его цитирует РИА Новости.

«Россия живет неплохо, и то благосостояние, и тот уровень возможностей импорта, который мы осуществляем за счет наших валютных ресурсов, достигнут не нашей конкурентоспособностью в технологиях, в промышленности, в услугах, а добычей нефти», — сказал он. Кудрин уточнил, что углеводороды будут требоваться еще десятки лет, однако их придется частично заменить промышленными товарами и услугами. «Вызов перед правительством, перед нашей экономикой очень большой», — заключил глава Счетной палаты.

Ранее спецпредставитель президента страны по связям с международными организациями по вопросам устойчивого развития Анатолий Чубайс предупредил, что Россия должна пойти по пути энергоперехода, в противном случае ей придется столкнуться с радикальными потерями экспорта своих товаров в Евросоюз. По его мнению, нынешние проблемы в отношениях с Европой из-за готовящегося трансграничного углеродного налога не идут ни в какое сравнение с теми, что возникнут из-за всего «зеленого курса» ЕС.

Также Чубайс говорил о том, что революция в энергетике станет причиной скорой смены мировых элит. По его мнению, в мире грядет глобальная страновая перегруппировка и новый список лидеров сформируется не позднее конца 2020-х годов. Далее, полагает он, эти страны уйдут в отрыв и останутся недосягаемыми в XXI и, возможно, XXII веке.