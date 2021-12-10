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В Москве заменили более 3 тысяч лифтов в рамках программы капремонта

В жилых домах Москвы заменили более 3 тысяч лифтов в рамках программы капремонта

Фото: Pixabay

В рамках программы капитального ремонта в жилых домах Москвы заменили более 3 тысяч лифтов. Об этом сообщил комплекс городского хозяйства 10 декабря.

Лифты подлежат замене после достижения срока предельной эксплуатации оборудования — 25 лет. Новое лифтовое оборудование было произведено в Москве и Московской области и полностью соответствует современным требованиям безопасности и комфорта пассажиров.

«С 2018 года лифты в домах, накапливающих средства на счете регионального оператора, меняются строго в год окончания 25-летнего срока службы, без дополнительного продления периода эксплуатации. Специалисты демонтируют старое оборудование и устанавливают новые подъемники. С 2011 года в Москве заменили более 39 тысяч лифтов», — рассказал заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

Больше всего новых подъемников установили в Юго-Восточном административном округе — 654, Юго-Западном административном округе — 499 и Восточном — 371. Около 600 лифтов, установленных в этом году, имеют увеличенные дверные проемы, что повышает их доступность для родителей с детскими колясками и маломобильных групп населения.

В 2022 году в Москве предусмотрена замена 2,2 тыс. лифтов в рамках региональной программы капремонта. В многоквартирных домах столицы на данный момент — более 112 тысяч лифтов. Все они включены в программу с указанием конкретных сроков требуемой замены.

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Татьяна Романова
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