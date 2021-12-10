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Генерала российской таможни отдадут под суд за взятку в два миллиона рублей

СКР завершил следствие по делу экс-главы Астраханской таможни Саидова по взятке в 2 млн

Фото: Федеральная таможенная служба

Следственный комитет России завершил расследование по уголовному делу бывшего начальника Астраханской таможни генерала Ильдара Саидова, обвиняемого в получении взятки и превышении полномочий. Об этом сообщили «Ленте.ру» в ведомстве.

Генерал знакомится с материалами, после чего его отдадут под суд.

По версии следствия, в 2020 году Саидов получил 2,1 миллиона рублей от представителя компании «Сан Лайт-Астрахань» Дживаншира Мамедова за беспрепятственное прохождение таможенных операций своих товаров и за покровительство деятельности фирмы. Посредниками в передачи взятки выступили начальник Астраханского таможенного поста Максим Горбатов и первый заместитель начальника Астраханской таможни Олег Галичкин, уточняет «Интерфакс».

В 2018 году Саидов разрешил владельцу арестованного судна «Генрих Гасанов» уплыть в Иран, чем превысил свои должностные полномочия.

Саидова назначили начальником Астраханской таможни в июне 2017 года. Прежде он занимал различные должности в Татарстанской и Краснодарской таможнях, имеет награды.

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Любовь Ширижик
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