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В Гонконге создали «антиковидный» металл

В Университете Гонконга создали нержавеющую сталь, убивающую коронавирус за три часа

Фото: Pixabay.com

Ученые из Университета Гонконга создали нержавеющую сталь, способную уничтожать коронавирус на своей поверхности, пишет South China Morning Post.

Исследователи скорректировали химический состав и микроструктуру стали. В состав «антиковидного» материала добавили на десять процентов больше меди, которая обладает антибактериальными свойствами. Это позволяет убивать до 99,75 процента клеток коронавируса в течение трех часов.

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Металл, по мнению экспертов, будет ликвидировать не только SARS-CoV-2, но и вирус гриппа H1N1, кишечную палочку.

Обычная нержавеющая сталь таких свойств не имеет. Вирус может сохраняться на поверхности в течение двух-трех дней. Люди, использующие предметы из металла, могут заболеть и передать инфекцию другим. Ученые планируют запустить в производство «антиковидную» сталь через шесть месяцев. Они намерены делать из этого материала дверные ручки, кнопки лифтов, поручни — предметы, которых больше всего касаются люди.

Ранее российские ученые создали материал под названием «Ионит», который способен убивать контактирующие с ним вирусы за считанные секунды.

Алия Шарафутдинова
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