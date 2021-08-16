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Создан уничтожающий коронавирус материал

Российские ученые создали убивающий за секунду коронавирус материал
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Фото: Алексей Даничев / РИА Новости

Российские ученые создали материал, который способен убивать контактирующие с ним вирусы за считанные секунды. Об этом сообщают «Известия».

Материал под названием «Ионит» представили специалисты из НПО «Здоровье нации». Антисептический материал представляет собой нетканое полотно. В отличие от масок и прочих средств индивидуальной защиты он не только задерживает частицы вируса, но и полностью деактивирует их. При производстве «Ионита» добавляются компонент для придания пластичности и вискозное волокно.

«В структуру материала мы "прививаем" активные органические молекулы. Эти фрагменты дезактивируют, то есть разрушают, вирусы и бактерии, когда они попадают на поверхность материала», — рассказал директор по развитию компании Максим Яковлев. По его словам, уничтожающее коронавирус полотно надежно удерживает бактерии и вирусы и при этом не затрудняет дыхание.

Во время исследований в ФГБУ «48 ЦНИИ» Минобороны России ученые помещали штамм вируса на материал и проверяли его структуру через 15, 30 и 60 минут. Оказалось, что SARS-CoV-2 был деактивирован всего за секунду после контакта с «Ионитом». Подобные результаты были получены после контакта нового материала со штаммом вируса оспы кроликов, который считается одним из наиболее устойчивых возбудителей.

Российские специалисты намерены использовать «Ионит» в транспорте, средствах индивидуальной защиты, для производства упаковок, одежды и прочего. Продажи материала в аптеках намерены запустить в 2021 году. Оценочная стоимость фильтра составляет сто рублей, маска на основе данного фильтра обойдется примерно в 250 рублей.

Ранее генеральный директор контрактно-исследовательской компании «КЭГ», кандидат медицинских наук Николай Крючков рассказал о разработке новых вакцин против коронавируса в России. По словам специалиста, в настоящий момент идет разработка четырех новых вакцин, которые должны зарегистрировать к весне следующего года.

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