Назван способ быстро похудеть к Новому году

Чтобы сбросить лишние килограммы к Новому году, надо начинать делать это как можно раньше, заявила врач-диетолог Елена Соломатина, передает радио Sputnik.

По ее словам, чем выше начальная масса тела, тем заметнее может оказаться результат. Так как на дворе декабрь, до Нового года сильно похудеть не удастся, предупредила она. Кроме того, сбрасывать массу в «экстренном режиме» вредно для здоровья.

«Часто бывает, что много сбрасывать нам и не нужно, а нужно всего лишь влезть в прошлогоднее платье или костюм», — отметила диетолог. Она посоветовала полностью убрать из рациона сладкое, так как избыточное количество углеводов в организме преобразуется в жиры, и соленое — из-за того, что соль задерживает влагу и сбивает метаболизм.

«Естественно, хлеб и булки из белой муки, а также различные печенья — это тоже сахар, и их тоже есть нельзя», — назвала способ быстро уменьшить килограммы Соломатина.

Диетолог посоветовала включить в ежедневный рацион побольше клетчатки, овощей. Они помешают лишнему жиру всосаться и улучшат микрофлору кишечника. По словам Соломатиной, в желудке есть бактерии, которые могут увеличить всасываемость жира. «Поэтому при одинаковом количестве потребляемой пищи один человек может поправляться, а другой — нет», — объяснила она.

Ранее врач-диетолог Андрей Золотарев посоветовал россиянам купить ряд продуктов к Новому году заранее, поскольку в конце декабря в магазинах наблюдаются большие очереди, что опасно для здоровья во время пандемии. В частности, он призвал приобрести к новогоднему столу икру, горошек, кукурузу, оливки и другие консервы.