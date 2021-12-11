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Эрдоган назвал угрозу для демократии

Фото: Murat Cetinmuhurdar / Pro / Reuters

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что социальные сети, которые изначально считались «символами свободы», со временем превратились в одну из основных угроз для демократии. Об этом он сказал в видеообращении к участникам конференции по информационным технологиям в Стамбуле.

«С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации. Эта проблема вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств, достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности», — отметил он.

Политик добавил, что турецкие власти пытаются защитить граждан от лжи и дезинформации, при этом не нарушая права на получение «точной и беспристрастной» информации.

Марина Совина
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