Эрдоган назвал угрозу для демократии

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что социальные сети, которые изначально считались «символами свободы», со временем превратились в одну из основных угроз для демократии. Об этом он сказал в видеообращении к участникам конференции по информационным технологиям в Стамбуле.

«С ростом интереса к соцсетям увеличиваются потоки лжи и дезинформации. Эта проблема вышла за рамки нацбезопасности отдельных государств, достигнув масштабов глобальной угрозы безопасности», — отметил он.

Политик добавил, что турецкие власти пытаются защитить граждан от лжи и дезинформации, при этом не нарушая права на получение «точной и беспристрастной» информации.