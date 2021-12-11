Кардиолог рассказала об оптимальном соотношении массы тела и роста

Для определения недостаточной, нормальной или избыточной массы тела рекомендуется использовать показатель индекса массы тела (ИМТ). Об этом рассказала «Известиям» врач-кардиолог «СМ-Клиника» Дарья Сергеева.

Для того, чтобы рассчитать ИМТ, нужно поделить показатель массы тела в килограммах на показатель роста в метрах, взятый в квадрат. По словам Сергеевой, оптимальный показатель у взрослых находится в пределах до 25 килограмм на квадратный метр. В случае, если ИМТ менее 18,5, то речь идет о недостаточной массе тела.

В то же время, согласно Всемирной организации здравоохранения, если ИМТ больше или равен 25, ставится диагноз «избыточный вес», а если ИМТ равен или больше 30 — «ожирение». Сергеева также предупредила, что повышенный ИМТ является одним из основных факторов риска многих заболеваний — сердечно-сосудистых заболеваний, сахарного диабета 2-го типа, нарушения опорно-двигательной системы, а также некоторых онкологических заболеваний.

Ранее специалисты из Массачусетского технологического университета и Гарварда выяснили, что люди с высоким ИМТ и пожилые выделяют больше всего респираторных капель, содержащих частицы вируса. По данным ученых, у различных пациентов количество выдыхаемых аэрозольных частиц может различаться в сотни раз.