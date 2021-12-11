Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

США объявили о распечатывании нефтяной кубышки

Минэнерго США начнет продажу первых 18 миллионов баррелей нефти из резервов 17 декабря

Фото: Drone Base / Reuters

Минэнерго США начнет продажу первых 18 миллионов баррелей нефти из национальных резервов 17 декабря, говорится в заявлении ведомства.

Кроме того, 4,8 миллиона баррелей нефти дадут взаймы компании Exxon Mobil с обязательством вернуть тот же объем с небольшим довеском. Также министерство указало, что открыто для аналогичных запросов от других компаний.

Brent от TradingView

Поводом для распечатывания кубышки стала необходимость удовлетворить спрос населения и стабилизировать цены на моторное топливо.

Ранее президент США Джо Байден объявил о выпуске 50 миллионов баррелей нефти из стратегического резерва страны. Решение об использовании стратегических резервов также приняли Китай, Индия, Япония, Южная Корея и Великобритания. До этого Байден неоднократно обращался к ОПЕК и России с просьбой увеличить добычу нефти, чтобы снизить ее стоимость на рынке. Однако страны-экспортеры не уверены, что спрос не пойдет на спад в условиях новых вспышек коронавируса и дальнейших локдаунов.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Зеленский рассказал о возможности проведения референдума по Донбассу и Крыму
Москвичам пообещали морозные выходные
В Госдуме допустили введение ограничений на поездки в Египет
Москвичи предложили приковать дворников наручниками
США объявили о распечатывании нефтяной кубышки
Кардиолог рассказала об оптимальном соотношении массы тела и роста
Порошенко раскритиковал идею Зеленского о проведении референдума по Донбассу
Новогодние воспоминания россиян из детства растрогали пользователей сети
Гинцбург рассказал о вакцине против омикрон-штамма
Центр имени Гамалеи предостерег от ревакцинации раз в три месяца
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter