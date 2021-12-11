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В Центре имени Гамалеи рассказали о вакцине против омикрон-штамма

Гинцбург: Центр Гамалеи собрал конструкцию вакцины против омикрон-штамма коронавируса

Фото: РФПИ и Центр имени Гамалеи / РИА Новости

Конструкция вакцины против омикрон-штамма коронавируса собрана. Об этом рассказал директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург, пишет РИА Новости.

Она сделана, как и против всех предыдущих штаммов, но оснований менять вакцину пока нет

Александр Гинцбургглава центра имени Гамалеи

В настоящее время все экземпляры хранятся в холодильниках центра, уточнил он.

Уже известный штамм

Ранее Гинцбург указал, что решение о возможной адаптации российской вакцины «Спутник V» под омикрон-штамм коронавируса должно появиться через две недели. «Будет приниматься осознанное научно-обоснованное решение, надо что-то менять, или нет. Надеюсь, не надо будет ничего менять», — сказал он.

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10 декабря стало известно, что Центр Гамалеи выделил омикрон-штамм у заразившихся коронавирусом россиян. Глава учреждения пояснил, что этот штамм был выявлен у граждан, прибывших из-за границы. «Наши специалисты выехали в стационар, где лежат пациенты, взяли мазки и просеквенировали», — сказал он.

Ранее Роспотребнадзор подтвердил случаи омикрон-штамма у двоих россиян, которые прилетели из ЮАР. Помимо этого, на тот момент штаммы коронавируса еще у 10 туристов, чьи ПЦР-тесты оказались положительными, еще определялись.

Торопиться не стоит

Центр имени Гамалеи предостерег от ревакцинации от коронавируса раз в три месяца. Специалисты отметили, что спешное внедрение во всем мире трехмесячных бустерных мРНК-вакцин, не проверенных в долгосрочной перспективе, может иметь непредвиденные последствия для здоровья. Кроме того, ученые указали, что быстрый переход на трехмесячную ревакцинацию не использовался ни при одной пандемии.

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Также в центре обратили внимание, что решение перейти на сокращение межпрививочного интервала подчеркивает кратковременность действия мРНК-вакцин. Вакцинами на основе матричной рибонуклеиновой кислоты (мРНК-вакцинами) являются выпускаемые на Западе препараты Pfizer и Moderna. Российский же «Спутник V» создан на основе аденовируса, и в свете появления омикрон-штамма сокращение сроков повторной вакцинации после «Спутника V» не планируется. Вакцина дает больший спектр антител, чем другие препараты от коронавируса, и вряд ли произойдет резкое изменение антигена, выразил уверенность Гинцбург.

Ранее сообщалось, что омикрон-штамм коронавируса стал доминирующим на «родине» в ЮАР уже в ноябре и быстро замещает дельта-вариант COVID-19. Глава Минздрава рассказал, что 70 процентов всех выявленных случаев заражения вирусом приходятся на новый штамм. У нового варианта вируса наблюдаются быстрые темпы распространения.

1 декабря главный инфекционист США Энтони Фаучи заявил о том, что омикрон-штамм коронавируса может распространяться более легко. «Молекулярный профиль мутаций предполагает, что он может легче передаваться», — заявил Фаучи. Кроме того, предполагается, что новый штамм может частично избегать защиты от вакцин. «Но мы этого точно не знаем… Нужно быть готовыми», — заключил он.

Марина Совина
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