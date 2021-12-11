В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения омикрон-штамом

В Турции зарегистрировали шесть случаев заражения омикрон-штаммом коронавируса. Об этом заявил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа, пишет РИА Новости.

По словам главы ведомства, один инфицированный был выявлен в Стамбуле, еще пятеро — в Измире.

Ранее ученые из Великобритании выяснили, что бустерные прививки могут на 75 процентов повысить эффективность вакцины в борьбе с омикрон-штаммом коронавируса. Они пришли к выводу, что две стандартные прививки вакцинами от AstraZeneca и Pfizer-BioNTech обеспечивают гораздо более низкий уровень защиты от омикрон-штамма, чем от дельта-штамма. С введением третьей дозы эффективность препаратов увеличивается до 70-75 процентов.