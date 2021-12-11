Испытатели подросткового «Спутника» в Москве получат выплаты

Испытатели вакцины от коронавируса для подростков «Спутник М» смогут получить 15 тысяч рублей компенсации. Об этом сообщает РБК со ссылкой на медучреждения, на базе которых проводятся исследования.

Чтобы получить выплату, подростку необходимо привиться двумя компонентами вакцины и в дальнейшем пять раз сдать кровь на иммуногенность (способность препарата вызывать иммунитет).

По словам одной из сотрудниц больницы, до того как подросток будет допущен до исследований, ему необходимо сдать кровь на антитела к вирусу. Если антитела обнаружат, его не допустят к испытаниям. Если антител нет, подростку стоит пройти ряд других анализов, в том числе клинический, биохимический анализ крови, сдать ПЦР-тест и мочу. В случае если все анализы в норме, несовершеннолетнего пригласят на первую вакцинацию.

Уточняется, что наблюдение за подростком будут проводить в течение года. В это время ребенок будет вести дневник вакцинируемого, а врачи с помощью телемедицинских технологий будут следить за его состоянием удаленно. Всего посетить медучреждение нужно будет 4-5 раз для сдачи анализов.

Ранее глава Минздрава России Михаил Мурашко назвал сроки начала вакцинации подростков от 12 до 17 лет от COVID-19. По его словам, она начнется до конца этого года.

Вакцину от коронавирусной инфекции для подростков в возрасте старше 12 лет «Спутник-М» зарегистрировали в РФ в конце ноября. Препарат был создан специалистами центра имени Гамалеи.