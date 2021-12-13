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Японский абрикос в Крыму зацвел на месяц раньше срока

В Никитском ботаническом саду в Крыму зацвел абрикос Муме

Фото: Пресс-служба Никитского ботанического сада

Абрикос Муме, известный также как японский, зацвел в Никитском ботаническом саду в Крыму почти на месяц раньше обычного срока. Об этом сообщает «Российская газета».

По словам ведущего научного сотрудника лаборатории дендрологии, кандидата биологических наук, куратора коллекции декоративных плодовых растений НБС-ННЦ Ларисы Комар-Темной, цветение данного вида абрикоса в такое время хоть и необычно, но имеет объяснение.

«Это растение очень чувствительно к колебаниям температуры, и своим ранним цветением оно отреагировало на достаточно холодный сентябрь, да и октябрь с ноябрем в этом году не назовешь типичными. Так что у Абрикоса Муме было время набрать "единицы холода". Он вошел в состояние покоя, а с первым чувствительным потеплением порадовал нас волшебным цветением», — уточнила специалист.

Она отметила, что у дерева есть защитный механизм на случай внезапных заморозков. Так, его цветы распускаются не одновременно, а постепенно на протяжении некоторого времени. Благодаря этому, добавила Комар-Темная, любоваться цветением дерева можно будет не менее двух с половиной месяцев.

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Варвара Кошечкина
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