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В Дагестане посадили более 200 тысяч деревьев

В Дагестане в рамках акции «Сохраним лес» посадили свыше 200 тысяч дереьвев

Фото: пресс-служба Всероссийской акции по восстановлению лесов «Сохраним лес»

В Дагестане в рамках всероссийской акции «Сохраним лес» посадили 206 тысяч деревьев. Об этом сообщает ТАСС.

«За период проведения акции в республике высажено более 206 тысяч молодых деревьев, в том числе 2 500 деревьев на землях муниципальных образований и более 200 тысяч на лесных землях», — рассказали в комитете лесного хозяйства республики.

В этом году последними высадили 250 саженцев сосны и березы в селе Ново-Кули. Больше всего новых деревьев появилось в Ногайском, Цумадинском, Цунтинском и Карабудахкентском районах — там высадили по 2 тысячи саженцев.

В прошлом году в рамках экоакции в Дагестане посадили 202 тысячи деревьев.

Варвара Кошечкина
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