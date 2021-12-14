Страны Европы обсудят «наращивание сил России» на границе с Украиной

Во время саммита Европейского союза, который пройдет 16 декабря, будет обсуждаться пандемия COVID-19, ситуация на белорусско-польской границе, а также опасения по поводу эскалации на границе России и Украины. Об этом говорится в заявлении главы Европейского совета Шарля Мишеля на сайте Еврокомиссии.

Глава Евросовета подчеркнул, что распространение коронавирусной инфекции, вопросы вакцинации и ревакцинации остаются в центре внимания стран Европы. Кроме того, их представители обсудят борьбу с дезинформацией, рост цен на энергоносители и их влияние на граждан ЕС и бизнес.

«Мы также обсудим наращивание сил России на границе с Украиной. За любую военную агрессию против украинской стороны последуют огромные последствия», — заявил Мишель.

Саммит 16 декабря в Брюсселе в очном формате станет последним в 2021 году. Ему будет предшествовать саммит ЕС и стран Восточного партнерства 15 декабря.

