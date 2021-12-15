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Эсминец США покинул румынский порт в Черном море

Ракетный эсминец ВМС США покинул акваторию Черного моря и направился в Средиземное

Фото: @USNavyEurope

Ракетный эсминец Военно-морских сил (ВМС) США Arleigh Burke (DDG 51) начал переход из Черного моря в Средиземное, покинув румынский порт. Об этом говорится в заявлении американского Шестого флота в Twitter.

Военный корабль направился в Средиземноморье после проведения операций с союзниками по НАТО и партнерами в регионе. Эсминец находился в Черном море с 25 ноября. Военные посетили болгарскую Варну и румынский порт Констанца.

За кораблем начали слежение Вооруженные силы России. Как заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, Россия будет тщательно наблюдать за действиями вооруженных сил НАТО около своих границ. Он также отметил, что США с союзниками создают выгодный им информационный фон, чтобы наращивать военную мощь и усиливать разведывательную деятельность.

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Виктория Кондратьева
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