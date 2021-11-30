Патрушев заявил о тщательном наблюдении России за действиями НАТО у границы

Россия будет тщательно наблюдать за действиями вооруженных сил НАТО около своих границ. Об этом заявил секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев, его слова приводит «Российская газета».

«Что касается повышенной военной активности США и их союзников в регионе, продолжим тщательно отслеживать действия войск НАТО и Украины вблизи наших границ», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза подчеркнул, что информация об отсутствии агрессивных планов в отношении Украины доведена Москвой до Вашингтона. Он также отметил, что США с союзниками создают выгодный им информационный фон, чтобы наращивать военную мощь и усиливать разведывательную деятельность.

Ранее Вооруженные силы России начали слежение за действиями вошедшего в акваторию Черного моря ракетного эсминца ВМС США Arleigh Burke.