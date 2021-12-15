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Психиатр рассказал о частых визитах пациентов с постковидным синдромом

Психиатр Каторгин: пациенты с постковидным синдромом очень часто приходят на прием

Фото: Кирилл Зыков / АГН «Москва»

В последние полтора года с начала пандемии COVID-19 появляется все больше тревожных и тревожно-депрессивных пациентов, рассказал «Ленте.ру» врач-психиатр, главный врач клиники «Нейро-пси» Владимир Каторгин.

Пациенты с постковидом очень часто приходят на прием, отметил врач. «Я каждый раз на приеме спрашиваю, болели ли ковидом, жалобы примерно одинаковые и характерные, в день бывает несколько человек, это очень часто, и хорошо, что люди приходят. Кто-то приходит через год, кто-то через месяц, через два-три, чем быстрее, тем лучше любую болезнь лечить», — рассказал Каторгин.

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Постковидный синдром включает в себя снижение памяти, рассеянность, нарушение концентрации, забывчивость, астенические симптомы: усталость, вялость, апатию, возможен даже пониженный фон настроения, отметил психиатр, то есть состояние близко иногда депрессивному, но это не депрессия. Также по словам специалиста, люди сталкиваются с состоянием острой крайне выраженной тревоги, так называемыми паническими атаками, сопровождающимися рядом вегетативных проявлений: страхом смерти, одышкой, сердцебиением, потливостью и массой других симптомов.

Ранее главный психиатр Минздрава России Зураб Кекелидзе рассказал, что постковидный симптом может проявляться в виде одышки или амнезии.

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Екатерина Смирная
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