Названы главные противники примирения Армении и Турции

Профессор турецкого университета Малтепе (Стамбул) Хасан Унал считает главными противниками примирения Еревана и Анкары армянскую диаспору за рубежом. В беседе с «Лентой.ру» он назвал недовольство диаспор единственным фактором, который может негативно отразиться на процессе нормализации отношений между двумя странами.

«Они будут делать все возможное, чтобы повлиять на правительства стран, где они проживают, например Франции и Соединенных Штатов, чтобы сорвать этот процесс», — сказал политолог.

Унал заявил, что представители армянской диаспоры «живут в ненависти» к Турции и превратили ее в «индустрию, позволяющую им извлекать выгоду и прибыль».

Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил об открытии авиасообщения с Арменией. Он также рассказал, что Анкара и Ереван назначат спецпредставителей для нормализации дипломатических отношений.