Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
Экономика

Минтранс заявил о готовности потратить сотни миллиардов рублей на три дороги

«Ъ»: Минтранс готов потратить 800 млрд рублей из ФНБ на три крупных транспортных проекта

Фото: Nikolay Gyngazov / Russian Look

Минтранс России готов потратить 800 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют главной кубышкой страны, на три крупных транспортных проекта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о сотнях миллиардов из 2,5 триллиона рублей, зарезервированных в ФНБ на 2022–2024 годы на новые проекты. Эта часть денег требуется на продление автотрассы М-12 до Екатеринбурга общей стоимостью в 266 миллиардов рублей (98 процентов финансирования из ФНБ), новый участок трассы М-11 «Нева» Москва—Санкт-Петербург в обход Твери (общая стоимость — 61,8 миллиарда рублей, 41 процент финансирования из средств фонда) и строительство высокоскоростной магистрали по этому же маршруту стоимостью 1,39 триллиона рублей (468 миллиардов рублей из «кубышки»).

Материалы по теме:
Дорожная паутина Последние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
Дорожная паутинаПоследние 20 лет в России активно строят дороги. К чему это привело?
23 ноября
Дороги для жизни. О дорожном строительстве в Москве
Дороги для жизни.О дорожном строительстве в Москве
21 сентября

Кроме средств на строительство дорог, из ФНБ планируется выделить 900 миллиардов рублей для «Газпрома» на крупный перерабатывающий комплекс в Усть-Луге. Список проектов, на которые потратят еще 1,6 триллиона рублей пока не определен.

Ранее РБК сообщал, что из Фонда национального благосостояния выделят почти 25,6 миллиарда рублей на завершение строительства платной трассы М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург в обход Твери. По словам собеседника издания, на достройку трассы, проектируемой госкомпанией «Автодор», необходимо около 62 миллиардов рублей, из них 25,6 миллиарда планируется выделить из ФНБ. Представитель Минтранса подтвердил изданию, что этот вариант «действительно рассматривается» и уже поддержан правительством.

До этого в Минтрансе называли срок, к которому планируют завершить строительство участка в обход Твери мегатрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург «Нева». Согласно докладу ведомства, работы закончатся в 2027 году.

Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Главный психиатр Минздрава раскрыл симптомы постковидного синдрома
Полиция сняла оцепление у российского посольства в Вашингтоне
Разработана эффективная диагностика COVID-19
Исследователь рассказал об истории московского здания из романа Солженицына
Политолог допустил посредничество Макрона между Москвой и Киевом
Гиганты в мире музыки объединились для спасения планеты
Задержан собственник владеющего шахтой «Листвяжная» холдинга
Минтранс заявил о готовности потратить сотни миллиардов рублей на три дороги
На рынке труда в России начался дефицит
Парень перестал общаться со своей сестрой-близнецом из-за одного ее поступка
Названы сроки тестирования прототипа цифрового рубля
Россиянка побывала во Франции и назвала удивляющие иностранцев факты о русских
В Moderna допустили одновременное заражение «омикроном» и «дельтой»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter