Минтранс заявил о готовности потратить сотни миллиардов рублей на три дороги

Минтранс России готов потратить 800 миллиардов рублей из Фонда национального благосостояния (ФНБ), который называют главной кубышкой страны, на три крупных транспортных проекта. Об этом пишет «Коммерсантъ».

Речь идет о сотнях миллиардов из 2,5 триллиона рублей, зарезервированных в ФНБ на 2022–2024 годы на новые проекты. Эта часть денег требуется на продление автотрассы М-12 до Екатеринбурга общей стоимостью в 266 миллиардов рублей (98 процентов финансирования из ФНБ), новый участок трассы М-11 «Нева» Москва—Санкт-Петербург в обход Твери (общая стоимость — 61,8 миллиарда рублей, 41 процент финансирования из средств фонда) и строительство высокоскоростной магистрали по этому же маршруту стоимостью 1,39 триллиона рублей (468 миллиардов рублей из «кубышки»).

Кроме средств на строительство дорог, из ФНБ планируется выделить 900 миллиардов рублей для «Газпрома» на крупный перерабатывающий комплекс в Усть-Луге. Список проектов, на которые потратят еще 1,6 триллиона рублей пока не определен.

Ранее РБК сообщал, что из Фонда национального благосостояния выделят почти 25,6 миллиарда рублей на завершение строительства платной трассы М-11 «Нева», соединяющей Москву и Санкт-Петербург в обход Твери. По словам собеседника издания, на достройку трассы, проектируемой госкомпанией «Автодор», необходимо около 62 миллиардов рублей, из них 25,6 миллиарда планируется выделить из ФНБ. Представитель Минтранса подтвердил изданию, что этот вариант «действительно рассматривается» и уже поддержан правительством.

До этого в Минтрансе называли срок, к которому планируют завершить строительство участка в обход Твери мегатрассы М-11 Москва — Санкт-Петербург «Нева». Согласно докладу ведомства, работы закончатся в 2027 году.