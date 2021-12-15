Спецназ разгромил офис мошенников-«электриков» в российском городе

В Екатеринбурге спецназ задержал участников банды лжеэлектриков и разгромил их офис. Об этом в среду, 15 декабря, сообщает портал URA.RU.

По данным издания, спецоперация бойцов ОМОН и полиции Пермского края прошла 14 декабря в офисе, располагавшемся в доме №58 по улице Блюхера. «Электриков» вывели из офиса и погрузили в автозак. Полицейские задержали руководство, диспетчеров и «полевых работников».

По данным издания, мошенники в течение нескольких лет обманывали пенсионеров в городах по всей России. Члены банды проникали в квартиры пострадавших под видом электриков. Злоумышленники по завышенным ценам продавали жильцам услуги по ремонту электропроводки и розеток, а также по установке счетчиков электроэнергии.

Мошенники убеждали доверчивых пожилых людей в том, что у них есть последний шанс заменить оборудование, ведь затем бригада электриков якобы на долгое время уедет в командировку. Если пострадавшие просили отложить работы на потом, то лжеэлектрики пугали их пожаром из-за проблем с проводкой. Они говорили, что в случае возгорания жертвам придется заплатить сотни тысяч рублей, а средний чек услуг мошенников составлял около 30-40 тысяч. При этом реальная рыночная стоимость таких работ — около 3000 рублей.

Мошенники набирали сотрудников через рекрутинговую компанию ООО «Премьер». 1 декабря ее заблокировали на ресурсе по поиску работы HeadHunter.