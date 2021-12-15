Илон Маск подстриг себя сам для обложки Times и снискал уважение Граймс

Глава компаний SpaceX и Tesla Илон Маск самостоятельно сделал себе прическу для обложки журнала Times и снискал уважение бывшей возлюбленной, канадской певицы Граймс. Об этом она написала на своей странице в Twitter.

33-летняя знаменитость сделала репост фотографии, на которой Маск запечатлен крупным планом в черном пиджаке и белой рубашке. Его волосы на макушке зачесаны назад и выбриты по бокам. В подписи к публикации Граймс отметила, что предприниматель подстриг себя самостоятельно. «Икона», — добавила она.

Пользователи сети принялись обсуждать высказывание певицы в комментариях. «Мы знаем, Граймс!», «Легенда», «Сразу видно, что сам стригся», «Это потому, что отныне ты этим не занимаешься?» — шутили они.

24 сентября стало известно, что Илон Маск и Граймс расстались после трех лет совместной жизни. 50-летний глава компаний SpaceX и Tesla подтвердил, что он и 33-летняя Граймс перестали встречаться. «Мы расстались, но все еще любим друг друга, часто видимся и находимся в прекрасных отношениях», — заявил он и добавил, что они оба продолжают совместно воспитывать сына по имени X Æ A-XII.