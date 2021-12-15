Украине предрекли судьбу Кубы

Журналист хорватского издания Geopolitika Зоран Метер в своей статье заявил, что Россия и США найдут выход из сложившейся ситуации вокруг Украины, а последней грозит повторение судьбы Кубы после Карибского кризиса.

По его мнению, Соединенные Штаты и НАТО не станут использовать вооруженные силы в случае «вторжения» России на Украину. Он подчеркнул, что российская сторона ясно дала понять, что не планирует военных операций в соседней стране, если украинские власти не начнут наступление в Донбассе или разместят на своей территории силы НАТО.

Метер считает, что властям США следует держать под жестким контролем государственное и военное руководство Украины. Он заявил об опасной ситуации в стране. По его словам, на Украине много политических сил, которые желают захватить власть и решить проблему Донбасса силовым путем. «Эти политические авантюристы в итоге и решат судьбу Украины и ее будущее», — сказал он.

Автор статьи подчеркнул, что если этим силам удастся прийти к власти и Вашингтон не сможет их «усмирить», начнется новая война, в которую придется вмешаться Москве.

Журналист отметил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно помочь «усмирить» местных радикалов. Он подчеркнул, что украинский лидер ничего не смог противопоставить им, хотя обещал стать «президентом мира». Метер считает, что политик лишился поддержки части лояльных ему групп населения, при этом не сумев добиться симпатий радикально настроенных граждан.

Обозреватель отметил, что Россия готова к диалогу с Соединенными Штатами ради получения гарантий собственной безопасности. Он считает, что Вашингтону следует разграничить с Москвой интересы на фоне противостояния с Пекином. По словам Метера, Киев послужил лишь импульсом для переговоров лидеров двух государств.

«Украинский кризис играет для американо-российских отношений ту же роль, какую Карибский кризис играл для отношений между США и СССР», — считает автор. Он добавил, что в настоящее время Москва и Вашингтон поменялись позициями в «схеме», а место Кубы заняла украинская сторона. Обозреватель уверен, что Россия и США смогут найти выход из кризиса. «Украина в лучшем случае, если Киеву не хватит ума этого избежать, окажется в положении современной Кубы», — сказал он.

Ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что власти США допускают возможность дополнительного размещения войск на восточном фланге НАТО в случае вторжения России на Украину. Она напомнила, что в 2014 году многие партнеры по НАТО были готовы увеличить присутствие в регионе и разместить дополнительные войска на ротационной основе. По словам Псаки, Вашингтон рассматривает данные меры на случай российского «вторжения на Украину», но предпочел бы урегулировать разногласия дипломатическим путем.

