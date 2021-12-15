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Полумиллиону россиян бесплатно дали газ

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко: к газу бесплатно подключили 500 тысяч домов

Фото: Максим Богодвид / РИА Новости

Порядка полумиллиона домов были бесплатно подключены к газу в рамках программы социальной газификации. Об этом заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко, сообщает ТАСС.

500 тысяч домовладений стали одними из 2,5 миллиона домов, которым в рамках программы планируют дать газ. «Темпы нормальные, начали расти», — прокомментировала Матвиенко ход работ. По словам министра энергетики Николая Шульгинова, программа социальной газификации будет выполнена к 31 декабря 2022 года. Изначально количество домовладений, нуждающихся в бесплатной газификации, оценивалось в четыре миллиона, но итоговый объем работ будет меньше.

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Ранее в апреле президент России Владимир Путин поручил в 2021-2022 годах ускорить газификацию домов, которые не подключены к внутрипоселковым газопроводам. Подключить россиян к газу необходимо, не привлекая средства населения. При этом газ будет бесплатно проведен только к границе участка, а от забора до дома — уже за счет собственника.

Согласно новым правилам программы социальной догазификации, ее могут осуществить только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Программа также недоступна для тех, кто хочет использовать газ в коммерческих целях, — его проводят исключительно «для личных, семейных и домашних нужд». Скорость подключения зависит от удаленности дома от газораспределительной инфраструктуры.

Александра Мирошникова
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