В России будут подключать газ по новым правилам

В России будут действовать новые правила подключения к газораспределительным сетям в рамках программы социальной догазификации. Ее смогут осуществить только в тех населенных пунктах, где уже есть газораспределительная инфраструктура. Об этом говорится в постановлении, опубликованном на сайте кабмина.

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Документ об изменениях подписал премьер-министр Михаил Мишустин. По новым правилам, догазификация будет доступна только тем, кто сбирается пользоваться газом «для личных, семейных и домашних нужд». Программа не действует для заявителей, которые хотят использовать газ в коммерческих целях.

Удаленность домовладений от газораспределительной инфраструктуры повлияет на сроки проведения газификации. В отдельных случаях их планируют определять в индивидуальном порядке. Заявку на подключение газа россияне смогут подать через «портал госуслуг, в МФЦ или в личном кабинете заявителя на сайте газораспределительной организации». Они должны приложить комплект документов, включая ситуационный план, топографическую карту и свидетельство о праве собственности. Для отдельных случаев пакет документов могут расширить.

О бесплатной газификации земельных участков в апреле 2021 года сообщил президент Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию, процесс в полном объеме решили завершить до 2023 года. Позже приоритетными городами для бесплатной газификации назвали локации, входящие в проект «Чистый воздух».