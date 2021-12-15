В Германии назвали предложения России о непродвижении НАТО неприемлемыми, поскольку данное требование нарушает право стран на самоопределение. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ведомстве канцлера ФРГ.

«Ряд требований, с которые выступили представители России в последние дни, прямо противоречат праву на самоопределение каждого государства, которое решает, каким путем оно хочет идти в политике безопасности», — отметил источник.

По его словам, власти Германии готовы обсуждать с Россией структуру безопасности и «как посредством диалога внести вклад в то, чтобы она развивалась позитивно». «Для нас, как членов НАТО, сложно понять, что НАТО оценивается как угроза, но, как было сказано, мы готовы вступить в диалог... но не можем это делать через голову суверенных государств», — сказал он.