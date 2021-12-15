Режиссера обвинили в подделке подписи Михалкова ради премии от главы Осетии

Режиссера Акима Салбиева обвинили в подделке подписи Никиты Михалкова ради премии от главы Осетии. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Во время съезда Союза кинематографистов России Михалков заявил, что, согласно результатам почерковедческой экспертизы, создатель фильмов «Ищу невесту без приданого» и «Майкл Джексон» дважды подделал его подпись. Утверждается, что Салбиев направлял обращения главе родной республики и просил выдать ему награду. В 2015 году он получил медаль «Во Славу Осетии».

Отмечается, что до того, как в его адрес прозвучали подобные обвинения, Салбиев выступил на съезде и нелестно высказался о коллегах, а также об администрации Союза кинематографистов. Позднее объявивший результаты экспертизы Михалков сказал, что ему предложили поддержать исключение режиссера из организации. Он высказался против исключения Салбиева, так как не хотел, чтобы это стало главным вопросом съезда.