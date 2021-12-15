Подружка невесты испортила свадьбу громким заявлением о женихе

Пользовательница Reddit поделилась историей о том, как подружка невесты испортила свадьбу их общей бывшей коллеги. Прямо на торжестве перед гостями женщина сделала громкое заявление о том, что месяцами переписывалась с женихом, и добавила, что недавно он почти изменил с ней своей невесте.

Автор поста рассказала, что подружками невесты были две девушки, которые раньше с ней работали. Она отметила, что пара обручилась еще до пандемии. С тех пор прошло два года: все девушки уволились с прошлого места работы и долго не виделись.

По словам рассказчицы, за неделю до свадьбы она ужинала с подружками невесты. «Они сказали, что не хотят идти на свадьбу, но им жаль бросать невесту», — поделилась девушка. Автор сказала бывшим коллегам, что они должны быть честными с подругой, однако те решили ничего не говорить ей.

В итоге во время свадьбы подружки невесты сильно напились и начали громко обсуждать, что им не нравится невеста. «Одна из них заявила, что они с женихом месяцами обменивались сообщениями и что после свадебной репетиции он пробрался в ее гостиничный номер. Она сказала, что хотела переспать с ним, но в итоге только сделала ему массаж», — рассказала героиня истории.

Автор поста добавила, что подружка невесты не прекратила общаться с мужчиной даже после свадьбы. По ее словам, пока пара была в свадебном путешествии, он писал подруге жены сообщения и говорил, что хотел бы видеть ее рядом вместо супруги. Героиня истории уточнила, что девушка, которой предназначалось это сообщение, отправила ей скриншот.

В комментариях под публикацией пользователи посочувствовали невесте. По их мнению, автор поста должна рассказать всю правду подруге и показать ей скриншоты сообщений парня. Они считают, что девушка заслуживает нормального мужа и настоящих друзей.