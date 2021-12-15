Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
Россия

Матвиенко рассудила припомнивших русских классиков сенаторов

Спикер Совфеда Матвиенко рассудила спор сенаторов Горячевой и Нарусовой

Фото: пресс-служба Совета Федерации РФ

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассудила сенаторов Светлану Горячеву и Людмилу Нарусову, припомнивших в ходе спора произведения классиков русской литературы — Федора Тютчева и Николая Некрасова. Об этом сообщает РИА Новости.

Матвиенко отметила, что во всем нужна правильная мера. «Нам хватит заниматься садомазохизмом, надо самих себя уважать. Необходимо, конечно, соблюдать дипломатическую и политическую культуру, но не пропускать русофобские выпады в адрес России», — пояснила она.

Таким образом спикер Совфеда отреагировала на развязавшуюся ранее между Горячевой и Нарусовой дискуссию об отношениях России и Европы. Так, Горячева в ходе одного из своих выступлений назвала США и страны НАТО кровавой сворой, а Запад в целом — сворой заляпанных невинной кровью политиканов. В ответ Нарусова заявила, что подобные высказывания недипломатичны по своему характеру и недостойны России.

Горячева в свою очередь процитировала оппоненту строки из стихотворения Тютчева: «Как перед ней ни гнитесь, господа, вам не снискать признанья от Европы». Нарусова после этого решила вспомнить слова из произведения Некрасова: «Люди холопского звания — сущие псы иногда, чем тяжелей наказание, тем им милей господа».

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Рогозина допросили по делу его советника Сафронова о госизмене
Акции «Сургутнефтегаза» взлетели в цене
Тренер Непомнящего рассказал о повлекшем поражение от Карлсена особенном моменте
Приложения для поиска жилья оказались небезопасными
Воры в законе объяснили свое отношение к жертвам насилия со стороны силовиков
В России допустили покупку Украиной истребителей у Франции
Движение судов через Босфор приостановили
В Москве загорелось здание школы
Влад Лисовец назвал старящие женщин прически
Москвичей предупредили о подорожании проезда в городском транспорте
Вирусолог заявил об искусственном происхождении омикрон-штамма коронавируса
В Москве оценили расчеты бывшего аналитика ЦРУ о выходе войск России к Днепру
Раскрыто состояние украинских МиГ-29
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2021 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter