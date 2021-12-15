Матвиенко рассудила припомнивших русских классиков сенаторов

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко рассудила сенаторов Светлану Горячеву и Людмилу Нарусову, припомнивших в ходе спора произведения классиков русской литературы — Федора Тютчева и Николая Некрасова. Об этом сообщает РИА Новости.

Матвиенко отметила, что во всем нужна правильная мера. «Нам хватит заниматься садомазохизмом, надо самих себя уважать. Необходимо, конечно, соблюдать дипломатическую и политическую культуру, но не пропускать русофобские выпады в адрес России», — пояснила она.

Таким образом спикер Совфеда отреагировала на развязавшуюся ранее между Горячевой и Нарусовой дискуссию об отношениях России и Европы. Так, Горячева в ходе одного из своих выступлений назвала США и страны НАТО кровавой сворой, а Запад в целом — сворой заляпанных невинной кровью политиканов. В ответ Нарусова заявила, что подобные высказывания недипломатичны по своему характеру и недостойны России.

Горячева в свою очередь процитировала оппоненту строки из стихотворения Тютчева: «Как перед ней ни гнитесь, господа, вам не снискать признанья от Европы». Нарусова после этого решила вспомнить слова из произведения Некрасова: «Люди холопского звания — сущие псы иногда, чем тяжелей наказание, тем им милей господа».