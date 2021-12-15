Канцлер Германии заявил о готовности начать конструктивный диалог с Россией

Берлин готов начать конструктивный диалог с Москвой, однако последней следует понимать: это не односторонняя политика, направленная на восток. Об этом заявил канцлер Германии Олаф Шольц, цитату приводит РИА Новости.

«Мы должны быть готовы чаще делать попытки добиться взаимопонимания, остановить спираль эскалации, как это временно удалось с помощью "нормандского процесса"», — приводится цитата из речи канцлера в бундестаге.