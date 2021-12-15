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Американский таможенник расстрелял машины с мигрантами из России

Fox News: таможенник в Калифорнии открыл стрельбу по машинам с 18 мигрантами из России

Фото: Jorge Duenes / Reuters

Сотрудник американской таможни на погранпереходе в Калифорнии расстрелял два автомобиля, в которых перевозили 18 российских граждан. Об этом пишет телеканал Fox News.

Инцидент произошел на пограничном переходе между американским городом Сан-Исайдро и мексиканской Тихуаной. Мигранты из России ехали на внедорожнике Ford и седане Mercedes, среди них в том числе были маленькие дети. Один из пограничников заметил машины около 21.30 по местному времени, когда они мчались в сторону пункта первичного досмотра на границе.

Один из сотрудников перехода, осуществляющий досмотр, открыл огонь по приближающимся машинам. Четыре пули попали в Mercedes, который врезался в Ford, после чего обе машины остановились. Почти никто не пострадал: только двое пассажиров получили легкие ушибы. В результате досмотра выяснилось, что у мигрантов нет документов, необходимых для пересечения границы.

Двум водителям предъявили обвинения в укрывательстве нелегальных иммигрантов и попытке провезти их на территорию США. О судьбе россиян не сообщается, однако в местном полицейском управлении будут расследовать дело о применении силы офицером.

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Виктория Кондратьева
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