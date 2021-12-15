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Часть россиян получит доступ к эксклюзивным видео

VK Видео предоставила сообществам возможность показывать видео только подписчикам

Фото: Игорь Иванко / Коммерсантъ

VK Видео предоставила администраторам сообществ «ВКонтакте» обновленные настройки доступа к контенту. Теперь они смогут определять, кому будут доступны эксклюзивные видеоматериалы — например, только подписчикам, сообщили в пресс-службе соцсети.

Кроме того, появилась возможность предоставлять доступ к роликам по ссылке — в том числе зрителям, которые не зарегистрированы в социальной сети.

Благодаря нововведению авторы получат возможность организовать творческое пространство и при необходимости самостоятельно определить среди широкой аудитории круг единомышленников, предоставив им расширенный доступ к видеоконтенту. Так, ролики могут снимать узкоспециализированные эксперты или начинающие авторы, которые благодаря понятным настройкам приватности могут не опасаться критики и осуждений.

Получив возможность делиться роликами по ссылке, администраторам станет проще взаимодействовать с аудиторией: доступ к уникальным закрытым материалам может стать подарком в конкурсе или благодарностью за активность подписчиков.

Администраторам сообществ доступны и все технологии VK Видео — авторы могут загружать «тяжелые» файлы размером до 256 гигабайт, а их подписчики — смотреть видео и прямые эфиры в качестве Full HD и 4К.

Варвара Кошечкина
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