ВОЗ сообщила о снижении смертности от коронавируса в мире

Во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) заявили, что количество новых случаев инфицирования коронавирусом в мире снизилось на 5 процентов, а летальных исходов - на 10 процентов по сравнению с прошлой неделей. Об этом сообщает ТАСС.

«Число как новых случаев заражения, так и смертей снизилось за прошлую неделю по сравнению с предшествующей неделей на 5% и на 10% соответственно», - говорится в эпидемиологическом бюллетене ВОЗ.

Согласно приведенной в документе статистике, с 6 по 12 декабря было выявлено 4 000 817 инфицированных и зарегистрирован 46 961 летальный исход. На Европу приходится 65% зафиксированных за семь дней случаев заражения и 60% смертей: отмечено снижение заболеваемости на 7%, смертность сократилась на 3%. Значительный рост заболеваемости зарегистрирован в Африке (на 111%). В то же время заметно меньше случаев заражения было на минувшей неделе в Америке (на 10%), Юго-Восточной Азии (на 10%) и Западно-Тихоокеанском регионе (на 7%). Смертность выросла в Западно-Тихоокеанском регионе (на 4%), но сократилась в Юго-Восточной Азии (на 50%), Америке (на 14%), Восточном Средиземноморье (на 3%) и Африке (на 1%).

О самом большом числе инфицированных за неделю сообщили США (674 019). Далее следуют Германия (351 738), Великобритания (350 340), Франция (335 972) и Россия (215 283).