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Телефонные мошенники обокрали российского миллиардера

Миллиардер из списка Forbes Судариков перевел миллион рублей телефонным мошенникам
Сергей Судариков

Сергей Судариков. Фото: Нина Зотина / РИА Новости

Российский миллиардер из списка Forbes Сергей Судариков стал жертвой телефонных мошенников. Бизнесмен перевел им более миллиона рублей, пишет «Комсомольская правда».

На мобильный телефон Сударикова позвонил неизвестный мужчина, который представился Сашей — его давним товарищем. Голос звонившего показался миллиардеру знакомым, разговаривал он так, будто они знают друг друга много лет. Мужчина был очень встревожен. По словам «товарища», с его ребенком случилась беда, нужна срочно операция в одной из заграничных клиник.

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Александр продиктовал номер счета на который нужно перевести деньги, Судариков выполнил просьбу мужчины и отправил ему необходимую сумму. Через некоторое время миллиардер решил перезвонить мужчине, но номер был уже недоступен. Связавшись с настоящим знакомым, Судариков выяснил, что у того все в порядке и никаких денег он не просил. Бизнесмен понял, что его обокрали и написал заявление в полицию. Проводится проверка.

Судариков — владелец финансово-инвестиционной группы компаний «Регион» и совладелец концерна «РОССИУМ». Его состояние оценивается в 1,2 миллиарда долларов.

Ранее сообщалось, что россияне за год лишились 3,15 миллиарда рублей из-за мошенников, которые стали массово подделывать страницы подтверждения онлайн-платежей (3-D Secure).

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Платон Щукин
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