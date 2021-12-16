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Режиссер Салбиев прокомментировал обвинения в подделке им подписей Михалкова

Режиссер Аким Салбиев проведет новую проверку почерка после обвинений в подлоге

Фото: Антон Новодережкин / ТАСС

Режиссер Аким Салбиев прокомментировал обвинения в подделке им подписей Никиты Михалкова ради получения премии от главы Осетии. Слова постановщика приводит Telegram-канал Zvezdanews.

Он заявил, что результаты почерковедческой экспертизы, на основе которых его подозревают, не были представлены в свободный доступ. Салбиев сказал, что собирается подать заявление на проведение новой, независимой проверки подписи.

Ранее во время съезда Союза кинематографистов России Михалков заявил, что, согласно итогам почерковедческой экспертизы, Салбиев дважды подделал его подпись в корыстных целях. Отмечается, что до того, как в его адрес прозвучали обвинения в подлоге, Салбиев выступил на съезде и нелестно высказался о коллегах, а также об администрации Союза кинематографистов.

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Сергей Равин
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