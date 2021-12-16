Оценена реальная возможность свержения Зеленского олигархами

Политтехнолог Марат Баширов в интервью изданию «Украина.ру» оценил возможность украинских олигархов организовать государственный переворот в стране и свергнуть президента Владимира Зеленского. По его мнению, смена власти в стране силовыми методами может быть санкционирована только извне, а постоянные спекуляции на эту тему направлены на отвлечение внимания от реальных проблем.

«Все это глупости. Никакого свержения Зеленского не будет. Никто из олигархов не может и не станет заниматься организацией подобного рода вещей. Это иногда делают внешние силы. Сказки про борьбу с олигархами — это просто способ отвлечь общество от более насущных проблем», — заявил эксперт.

Ранее политолог Ростислав Ищенко заявил, что коммунальные сети Украины позволят ей пройти лишь относительно теплую зиму, а в случае сильных морозов в стране наступит коллапс и рухнет цивилизация. Он подчеркнул, что государство в любом случае ждет неминуемый распад, после которого оно перестанет существовать.